Raúl Morón, inalcanzable: Sentencia la interna de Morena en Michoacán según Polls

Morelia, Michoacán., a 09 de febrero de 2026.- Lo que inició como una medición de aspirantes se ha transformado en una carrera de un solo hombre. Raúl Morón sería el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, según el más reciente análisis de Polls.mx, en el que el senador no solo lidera, sino que se ha vuelto matemáticamente inalcanzable para sus contrincantes.

Los números al 9 de febrero de 2026 son demoledores, con un 36.3% de las preferencias, Raúl Morón ha blindado su posición. La distancia respecto a su competidor más cercano, Carlos Torres (17.3%), es de 19 puntos porcentuales; una cifra que, a estas alturas del proceso, representa un abismo estadístico imposible de cerrar.

Mientras Morón se consolida en la cima, el resto de los perfiles morenistas aparecen rezagados en una lucha por la supervivencia política que no logra inquietar al puntero: Gabriela Molina, Gladys Butanda y Fabiola Alanís se mantienen estancadas en un "empate técnico" por el tercer lugar, apenas rozando los 11 puntos.

La lectura política es clara y el tiempo de las dudas terminó. La estructura y la intención de voto han cerrado filas en torno a Raúl Morón, dejando a la dirigencia del partido con un solo camino: la ratificación. Con estos datos, la interna deja de ser una contienda para convertirse en la antesala de su campaña pues ya no hay rival que pueda darle alcance.