Cae red de contrabando en Zamora, Michoacán: Aseguran 300 paquetes de cigarros ilegales y hay dos detenidos

Zamora, Mich., a 9 de febrero de 2026. — Un nuevo golpe al contrabando sacudió a Michoacán luego de que autoridades estatales y federales aseguraran 300 paquetes de cigarros de procedencia ilegal y detuvieran a dos personas presuntamente involucradas en este delito que golpea la economía y alimenta el mercado negro.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Guardia Civil desplegaron un operativo en la colonia Salinas de Gortari, en el municipio de Zamora, donde sorprendieron a los ahora indiciados con una considerable cantidad de cigarros de diversas marcas, sin que pudieran acreditar su legal posesión, transporte ni introducción al país.

Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación en contra de Óscar “N” y Cuauhtémoc “N”, quienes quedaron bajo la lupa de las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de contrabando, un ilícito que no solo evade impuestos, sino que fortalece redes criminales.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que las investigaciones continúan y que se trabaja en la integración de los datos de prueba necesarios para determinar la situación jurídica de los implicados.