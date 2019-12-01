Accidente en avenida del Parque de Querétaro, deja a una persona sin vida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:40:41

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Esta tarde, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida del Parque, en donde se registró un hecho de tránsito que dejó como saldo a una persona sin signos vitales.

Fue a la altura de la colonia Vista Azul, en dirección al Sur, en donde el conductor de un auto, marca Volkswagen, tipo Jetta, por causas desconocidas perdió el control del volante, y primeramente chocó contra una luminaria, la cual derribó.

Posteriormente continuó sobre la banqueta, y finalmente chocó contra un poste, el cual quedó inclinado, mientras que el auto presentó algunos daños y su conductor sin signos vitales.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), son quienes acudieron para brindar los primeros auxilios, sin embargo, al llegar, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policias municipales, quienes esperan el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.