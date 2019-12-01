Localizan cuerpo sin vida a un costado de carretera federal en Guanajuato

Localizan cuerpo sin vida a un costado de carretera federal en Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 09:57:30
Apaseo el Grande, Guanajuato, a 23 de enero 2026.- La mañana de este viernes, transportistas alertaron a las autoridades sobre la existencia de un cuerpo sin vida a un costado de la carretera federal a la altura la Purísima, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tras el llamado al sistema de emergencia 911, elementos policíacos y socorritas acudieron al sitio, donde confirmaron que un hombre de identidad desconocida ya no contaba con vida  y tenía visibles huellas de violencia y disparos producidos por arma de fuego. 

Acto seguido, se colocó el cerco perimetral para informar a la Fiscalía Regional C  de tal hallazgo, quienes minutos después de concentraron en la escena.

Una vez en el sitio, se comenzó el trabajo de campo en coordinación de Agentes de Investigación Criminal y Peritos lo que determinará el móvil del crimen así como la identidad del occiso.

