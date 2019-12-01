Localizan cuerpo embolsado en Buenavista, Michoacán

Localizan cuerpo embolsado en Buenavista, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 16:02:55
Buenavista, Michoacán, a 4 de enero de 2026.- Envuelto en una bolsa de plástico, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el municipio de Buenavista.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la orilla de la carretera Tepalcatepec-Buenavista estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona, el cual estaba envuelto en bolsas de plástico, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

