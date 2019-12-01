Localizan cuerpo de trabajador de PC de Navolato; fue privado de la libertad por sujetos armados

Localizan cuerpo de trabajador de PC de Navolato; fue privado de la libertad por sujetos armados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 14:50:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Navolato, Sinaloa, a 30 de agosto 2025.- El cuerpo sin vida de Ramón Joel Noriz Armenta, trabajador de Protección Civil Municipal (PCM) de Navolato, Sinaloa fue encontrado sin vida, luego de ser reportado como privado ilegalmente de su libertad el pasado 29 de agosto, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el servidor público se dirigía a su trabajo cuando hombres armados los interceptaron y lo secuestraron.

El hombre se trasladaba en una motocicleta, la cual quedó abandonada en una vialidad, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

No obstante, su cadáver con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, fue localizado en la comunidad de La Bandera, perteneciente a Navolato.

Por su parte, PCM publicó una esquela en sus redes sociales, en las que lamentó el asesinato de su ocmpañero y amigo Ramón Joel; además, envió un fuerte abrazo a la familia y seres queridos de la víctima.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia en Guanajuato; Se registraron nueve asesinatos en un solo día en el municipio
Seis días después de su desaparición, localizan a hombre ahogado en Tampico
Michoacán: Festejos patrios en horarios tempranos por seguridad
Localizan cuerpo de trabajador de PC de Navolato; fue privado de la libertad por sujetos armados
Más información de la categoria
Violencia en Guanajuato; Se registraron nueve asesinatos en un solo día en el municipio
Madres buscadoras marchan en Pátzcuaro por sus desaparecidos
Putin viaja China ante presiones de EEUU; buscaría apoyo militar y económico
Detenidos tras balaceras en Morelia, “El Chuky”, “El Mike” y “El Cholo”, ligados a asesinatos, atentados contra autoridades y mantas en Michoacán
Comentarios