Localizan cuerpo de trabajador de PC de Navolato; fue privado de la libertad por sujetos armados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 14:50:19

Navolato, Sinaloa, a 30 de agosto 2025.- El cuerpo sin vida de Ramón Joel Noriz Armenta, trabajador de Protección Civil Municipal (PCM) de Navolato, Sinaloa fue encontrado sin vida, luego de ser reportado como privado ilegalmente de su libertad el pasado 29 de agosto, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el servidor público se dirigía a su trabajo cuando hombres armados los interceptaron y lo secuestraron.

El hombre se trasladaba en una motocicleta, la cual quedó abandonada en una vialidad, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

No obstante, su cadáver con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, fue localizado en la comunidad de La Bandera, perteneciente a Navolato.

Por su parte, PCM publicó una esquela en sus redes sociales, en las que lamentó el asesinato de su ocmpañero y amigo Ramón Joel; además, envió un fuerte abrazo a la familia y seres queridos de la víctima.