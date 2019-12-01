Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 

Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 21:26:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pachuca, Hidalgo, a 26 de agosto de 2025.- En el fraccionamiento Pradera de Virreyes, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, fue localizada una niña de 4 años sin vida, la cual estaba atorada en una protección de herrería de la ventana en una vivienda. 

Las autoridades indican, que fue un familiar de la menor la que la encontró, esto al llegar a la vivienda, al ver esa situación los vecinos comenzaron a ayudar, queriendo liberarla de la protección de herrería, en lo que los paramédicos llegaban al lugar. 

Al llegar los elementos de emergencia al lugar, indicaron que la menor se encontraba dentro del domicilio recostada en un sillón, ya que indican, familiares y vecinos intentaron reanimarla, pero ya no contaba con signos vitales, confirmando así su deceso.

Elementos ministeriales también arribaron al lugar, e informaron que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, ya que tratarán de esclarecer cómo fue que la menor llegó ahí, y si fue un accidente o no.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Más información de la categoria
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 
Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer
Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos
Comentarios