Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 

Pachuca, Hidalgo, a 26 de agosto de 2025.- En el fraccionamiento Pradera de Virreyes, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, fue localizada una niña de 4 años sin vida, la cual estaba atorada en una protección de herrería de la ventana en una vivienda.

Las autoridades indican, que fue un familiar de la menor la que la encontró, esto al llegar a la vivienda, al ver esa situación los vecinos comenzaron a ayudar, queriendo liberarla de la protección de herrería, en lo que los paramédicos llegaban al lugar.

Al llegar los elementos de emergencia al lugar, indicaron que la menor se encontraba dentro del domicilio recostada en un sillón, ya que indican, familiares y vecinos intentaron reanimarla, pero ya no contaba con signos vitales, confirmando así su deceso.

Elementos ministeriales también arribaron al lugar, e informaron que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, ya que tratarán de esclarecer cómo fue que la menor llegó ahí, y si fue un accidente o no.