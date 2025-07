Localizan cadáver en colonia San Andrés de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 25 de julio del 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, al interior de un inmueble en la colonia San Andrés.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó que la persona se encontraba desvanecida, por lo que al llegar, un familiar señaló que tenía varios días sin tener contacto el masculino, quien vivía en situación de calle y pernoctaba en el inmueble abandonado.

Al llegar los rescatistas, confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales y que no presentaba signos de violencia, no obstante será la autopsia la que determine la causa de su fallecimiento.

La zona fue acordonada por policías municipales y solicitaron el arribo de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.