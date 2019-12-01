Hallan calcinado al defensor ambiental Lázaro Mendoza, a días de su desaparición en Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:07:41

Salvador Escalante, Mich., a 18 de abril de 2026.— Autoridades estatales confirmaron la muerte del defensor ambiental de la región lacustre, Lázaro Mendoza Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido días atrás. La identificación se logró mediante estudios de ADN practicados a un cuerpo localizado calcinado al interior de una camioneta.

El hallazgo ocurrió el pasado 15 de abril en un camino de terracería de la comunidad de Cungo, donde fue encontrada una unidad incendiada con restos humanos en su interior. Desde entonces, personal ministerial inició las diligencias correspondientes y trasladó los restos a instalaciones forenses para su análisis.

Fue hasta este sábado cuando la Fiscalía General del Estado informó que los estudios genéticos arrojaron coincidencia con el perfil de Mendoza Ramírez, de 51 años de edad, confirmando así su identidad.

El activista había sido visto por última vez el 14 de abril en la localidad de Paramuén, en el municipio de Salvador Escalante. De acuerdo con los reportes, al momento de su desaparición vestía una camisa de cuadros color rosa, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo café. Dos días después, el 16 de abril, familiares formalizaron su desaparición ante las autoridades.

Tras conocerse su ausencia, comuneros de la región lacustre emprendieron labores de búsqueda por cuenta propia, además de realizar movilizaciones para exigir su localización con vida. Entre las acciones destacaron bloqueos en distintos tramos de la autopista Siglo XXI.

Mendoza Ramírez también colaboraba con la emisora comunitaria La Fragua Radio 107.3 FM, desde donde se difundió su ficha de búsqueda el 15 de abril, luego de que sus familiares perdieran contacto con él. La radiodifusora informó posteriormente que, con base en datos oficiales, existía una coincidencia significativa entre el ADN del cuerpo localizado y el del defensor ambiental.

El caso ha generado consternación entre comunidades y colectivos de la región, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.