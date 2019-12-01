Localizan cadáver de un hombre a un costado de la Celaya-Salvatierra

Localizan cadáver de un hombre a un costado de la Celaya-Salvatierra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:16:23
Celaya, Guanajuato, a 3 de noviembre 2025- A un costado de la carretera federal Celaya-Salvatierra a la altura de la comunidad Ojo Seco fue localizado un masculino con huellas de violencia y maniatado.

Poco después de las 7:00 de la mañana de este domingo transportistas y vecinos que pasaron por el lugar alertaron a las autoridades sobre la existencia de un cuerpo 

Motivo por el cual elementos municipales y Guardia Nacional se desplazaron al sitio donde localizaron el cadáver del hombre 

Minutos después Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional acudieron al sitio conformando que se encontraba un hombre sin vida, boca abajo, con visibles huellas de violencia, maniatado con lesiones de bala en la cabeza quien vestía pantalón de mezclilla, y camisa color azul y un sombrero a su costado 

De inmediato comenzaron el.petitaje correspondiente para dar inicio a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con la identidad de la víctima 

Al  concluir las diligencias pertinentes en la escena, el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo donde le practicarán la necropsia que marca la ley

