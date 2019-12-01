Remesas caes 5.5% interanual en primeros 9 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 13:16:07

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- Las remesas que ingresaron a México en los primeros nueve meses del 2025 se redujeron en 5. 5 por ciento interanual, en referencia a los ingresos del mismo periodo de 2024, según informó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con datos oficiales de la institución bancaria, el país recibió 45 mil 681 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre del presente año, es decir 2 mil 679 millones de dólares menos que los 48 mil 360 millones de dólares recibidos entre enero y septiembre de 2024.

De igual forma, la remesa promedio individual decreció el 0.4 por ciento, en ese mismo lapso, al alcanzar los 394 dólares.

Por otra parte, el número de operaciones también cayó el 5.2 por ciento hasta los 116 millones, de las cuales el 99.2 % fueron transferencias electrónicas.

El mes de septiembre pasado, la República Mexicana captó 5 mil l 214 millones de dólares en remesas, lo que implicó una disminución del 2.7 por ciento frente al mismo mes de 2024.

El Banco de México explicó que esta disminución anual es “resultado neto de una contracción del 4.7 por ciento en el número de envíos y de un aumento del 2.1 % en el monto de la remesa promedio (individual)”, que en septiembre de 2024 fue de 388 dólares.