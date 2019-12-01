Hallan mantas y hieleras con mensajes en distintos puntos carreteros de Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 11:47:10

Irapuato, Guanajuato, 3 de noviembre del 2025.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la mañana de este lunes, luego del hallazgo de mantas y hieleras con mensajes en diversos puntos carreteros del municipio de Irapuato, Guanajuato.

El primer reporte se generó sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de la empresa Gillette, donde fue localizada una hielera de unicel acompañada de una cartulina verde con un mensaje de advertencia dirigido presuntamente a una corporación de seguridad.

Minutos más tarde, otra manta con texto similar fue localizada colgada en el puente de Venado de Yóstiro, sobre la carretera federal Irapuato–Abasolo, lo que generó el despliegue inmediato de las autoridades para su retiro y resguardo de la zona.

De igual forma, en otros dos puntos carreteros —los tramos Irapuato–Pueblo Nuevo e Irapuato–Cuerámaro— fueron halladas más hieleras de unicel que contenían cartulinas con mensajes, lo que incrementó el operativo de búsqueda y vigilancia.

Fuentes oficiales informaron que, tras revisar el contenido, se descartó la presencia de restos humanos, confirmándose que en el interior únicamente había piedras.

Los objetos fueron asegurados por personal de seguridad y puestos a disposición de la autoridad ministerial, que ya inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen y los responsables de estos hechos.