Movimiento del sombrero deberá definir relevo al alcalde de Uruapan: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 13:48:29
Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2025.- El movimiento independiente conocido como “El del sombrero” deberá definir en los próximos días a la persona que asumirá la presidencia municipal de Uruapan, tras el asesinato del edil Carlos Manzo, quien perdió la vida en un ataque armado ocurrido el pasado sábado, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que corresponde a dicho movimiento presentar la propuesta de sustitución; señaló que el diputado local independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, podría impulsar dicha propuesta, debido a que pertenece al mismo grupo político que encabezaba Manzo.

Destacó que se debe respetar la autonomía del grupo político que actualmente gobierna el municipio, pues son ellos quienes deberán tomar la decisión sobre la persona que continuará con la administración; el movimiento independiente buscará un consenso entre sus integrantes antes de presentar formalmente su propuesta ante el Congreso del Estado.

Ramírez Bedolla aseguró que el Gobierno de Michoacán brindará todo su apoyo a quien resulte designado para encabezar el Ayuntamiento de Uruapan, al igual que ocurrió durante la gestión de Carlos Manzo, además de seguir adelante con las obras y proyectos ya planeados.

