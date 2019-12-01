Localizan cadáver con huellas de violencia en Zamora, Michoacán; fue apedreado y atacado a tiros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 10:44:11

Zamora, Michoacán, 9 de octubre del 2025.- La noche del miércoles fue localizado el cadáver de un joven que presentaba signos de lapidación e impactos de proyectil de arma de fuego en el municipio de Zamora, Michoacán; autoridades de la FGE ya investigan el hecho.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que al filo de las 23:00 horas, en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en las calles Rivera Curutaran y Fresno, de la colonia Alfonso García Robles.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno se movilizaron al sitio confirmando que se trataba de un masculino con lesiones de bala, por lo que solicitaron una ambulancia.

Los socorritas de Rescate llegaron al lugar, pero el joven ya carecía de signos vitales, el área fue resguardada bajo los protocolos de la cadena de custodia y se solicitó la presencia de la autoridad competente.

Peritos Especializados, con el apoyo de los Agentes Ministeriales y el Ministerio Público llegaron al lugar y procesaron la escena del crimen donde encontraron varios casquillos percutidos al parecer calibre 9mm, así como una piedra con rastros de sangre.

Se conoció que el occiso respondía al nombre de Cristian Alejandro A., R., de 24 años de edad, el cual según la credencial del INE era vecino de la colonia El Vergel de esta ciudad.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando en las próximas horas sea reclamado por sus familiares.