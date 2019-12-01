Localizan a persona sin vida en el Libramiento Oriente de La Piedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 22:19:03

La Piedad, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- La noche de este martes se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el Libramiento Oriente de La Piedad, cerca de la entrada a la comunidad de Guanajuatillo.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Al llegar, los paramédicos revisaron a la víctima y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Los primeros datos apuntan a que la persona pudo haber sido arrollada por un vehículo, sin embargo, todavía no se sabe cómo sucedieron los hechos ni quién fue responsable.

Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. La Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.