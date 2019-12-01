Localizan a mujer sin vida en la San José de los Olvera, en Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 08:55:20

Corregidora, Querétaro, a 30 de septiembre 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia San José de los Olvera, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer.

Fue a un costado del dren ubicado sobre la calle Río Bravo, en donde se localizó el cuerpo de una joven, quien desafortunadamente atentó contra su vida, por vía ahorcamiento.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el hallazgo, por lo que rápidamente acudió personal de Protección Civil de Corregidora, quienes al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales de Corregidora y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.