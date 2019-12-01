Localizan a mujer sin vida en la San José de los Olvera, en Corregidora, Querétaro

Localizan a mujer sin vida en la San José de los Olvera, en Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 08:55:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 30 de septiembre 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia San José de los Olvera, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer.

Fue a un costado del dren ubicado sobre la calle Río Bravo, en donde se localizó el cuerpo de una joven, quien desafortunadamente atentó contra su vida, por vía ahorcamiento.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el hallazgo, por lo que rápidamente acudió personal de Protección Civil de Corregidora, quienes al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales de Corregidora y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Hallan cadáver en La Piedad, Michoacán 
Aprehenden en el estado de Jalisco a presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Cae en Guatemala “El Peque”, presunto cabecilla de Jalisco que operaba en la frontera sur
FGE Michoacán apela liberación de presunto homicida de Armando Linares y denuncia a juez por actuar de forma irregular
Alcaldesa de Queréndaro continúa a distancia con sus labores al frente del ayuntamiento: Segob
Comentarios