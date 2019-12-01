Tepalcatepec, Mich., a 13 de abril de 2026.— La violencia en la región de Tierra Caliente volvió a escalar a un nivel preocupante luego de que, durante la mañana del domingo, un grupo armado atacara una base del Ejército mexicano en la comunidad 18 de Marzo, en el municipio de Buenavista. El hecho, lejos de quedar como un episodio aislado, abrió nuevas interrogantes tras la aparición de evidencia que apunta a una posible manipulación de la escena por parte de autoridades locales.

De acuerdo con reportes locales y material audiovisual difundido en las horas posteriores, el ataque habría sido perpetrado por una célula vinculada al Cártel de Tepalcatepec, organización que mantiene presencia activa en esta zona del estado. Tras la agresión, los civiles armados se dieron a la fuga, pero en su huida dejaron abandonada una camioneta accidentada y rotulada con insignias alusivas a un grupo identificado como “50”, presuntamente ligado a dicha estructura criminal.

Las imágenes que comenzaron a circular muestran el vehículo con visibles daños, a un costado del camino, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento o una retirada precipitada tras la reacción de las fuerzas federales. Sin embargo, lo que ocurrió después ha generado mayor controversia que el propio ataque.

Horas más tarde, elementos de seguridad municipal de Tepalcatepec arribaron al sitio donde permanecía la unidad. En los videos se observa cómo los policías rodean la camioneta, retiran algunas de las etiquetas o distintivos que hacían alusión al grupo armado y, posteriormente, la unidad termina envuelta en llamas. Minutos después, una columna de humo se eleva desde el lugar, en lo que aparenta ser la destrucción total del vehículo.

Este hecho ha encendido cuestionamientos sobre el manejo de la escena y la posible alteración de indicios clave en un evento de alto impacto. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre la intervención de los policías ni sobre las razones que llevaron a la quema del vehículo, lo que alimenta la incertidumbre en torno a una posible actuación irregular.

La célula señalada ha sido relacionada con la estructura encabezada por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, uno de los principales operadores del crimen organizado en la región. En semanas recientes, vehículos con características similares y las mismas siglas habían sido reportados en otras localidades cercanas, como La Ruana, donde se registraron ataques armados contra viviendas civiles, incrementando el clima de tensión entre la población.

El episodio ocurre en un contexto donde la disputa territorial entre grupos delictivos y la presencia de fuerzas federales mantienen a municipios como Buenavista y Tepalcatepec en un estado constante de riesgo. A ello se suma la creciente percepción de desconfianza hacia algunas corporaciones locales, particularmente cuando su actuación coincide con momentos clave posteriores a hechos violentos.

Hasta ahora, las autoridades federales no han emitido un posicionamiento detallado sobre el ataque ni sobre los acontecimientos posteriores. Mientras tanto, la población queda nuevamente en medio de un escenario donde la violencia armada y las dudas sobre la actuación institucional se entrelazan, reforzando la sensación de vulnerabilidad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto criminal en Michoacán.