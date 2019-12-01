Cayó Jorge Alvarado Serrato, la mano oscura de Silvano Aureoles: Habría llevado millones de “mordidas” a campañas políticas; su familia, consentida por el prófugo de Interpol y una de sus hijas, amparada por muerte de Homero Gómez

Morelia, Mich., a 13 de abril de 2026.—La detención de Jorge Alvarado Serrato marca un punto de quiebre en una historia que durante años fue documentada desde el periodismo, pero que hoy comienza a tomar forma en el terreno judicial. Considerado por diversas investigaciones como un operador clave dentro del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, su caída no solo exhibe responsabilidades individuales: abre la puerta a la revisión de toda una estructura de poder.

Alvarado Serrato fue detenido por su presunta implicación en los hechos de Arantepacua, donde en 2017 un operativo estatal derivó en la muerte de civiles y denuncias por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, su nombre llevaba años apareciendo en otro tipo de señalamientos. Su paso por áreas como tránsito y movilidad desde el primer mes del Gobierno perredista, lo colocó en una posición estratégica para el control de rutas, concesiones y operativos viales, haciendo de los caminos de Michoacán una mina de oro de dinero ilegal que por medio de extorsiones a automovilistas, podía movilizar millones de pesos a las altas esferas para las que servía.

El modus operandi detectado apunta a que parte de ese dinero —proveniente de cobros ilegales a transportistas— habría sido canalizado hacia actividades políticas, incluyendo campañas del grupo Zitácuaro que se instaló en el poder, configurando un esquema donde la operación en calle alimentaba la maquinaria electoral.

Pero el alcance del caso no termina en lo operativo. La detención del exsecretario de Finanzas estatal, Carlos Maldonado Mendoza, añade una dimensión clave: la del control del dinero público. Maldonado, responsable del manejo presupuestal durante el mismo sexenio, representa el nivel institucional de una estructura que ahora aparece bajo investigación. Con él detenido y con Aureoles prófugo, el eje financiero del antiguo gobierno entra también en entredicho.

Es en ese cruce donde el nombre de la familia Alvarado adquiere relevancia. Mientras Jorge operaba en áreas señaladas por la generación de recursos informales, su hija Kitzia Yamileth Alvarado Alcantar ocupó na subdirección dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración, además de un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico.

Su hermana, Erika Karina Alvarado Alcantar, construyó una carrera política en Zitácuaro, bastión del grupo silvanista, donde fue regidora y funcionaria municipal.

El apellido Alvarado, así, no solo aparece en la operación administrativa, sino también en la proyección política y en áreas sensibles del gobierno estatal. Un patrón que refuerza la idea de una red con presencia simultánea en distintos niveles del poder.

El caso adquiere mayor carga al cruzarse con uno de los episodios más polémicos de los últimos años: la muerte de Homero Gómez González, el ambientalista más visible de Michoacán, defensor de los bosques de la Mariposa Monarca que fue asesinado.

Aunque no existe imputación judicial contra Erika Karina Alvarado Alcántar, su nombre forma parte del entorno que tuvo contacto con el activista antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida, con un golpe en la cabeza y dentro de un cuerpo de agua. El hecho de que promoviera un amparo en ese contexto alimentó la controversia en torno a su papel, en un caso que alcanzó proyección internacional tras su aparición en Netflix con el documental El Guardián de la Monarca.

La red política en la que se inscribe este entramado tiene un punto de origen claro: Zitácuaro. Desde ahí emergió también Carlos Herrera Tello, exalcalde y candidato a gobernador impulsado por Aureoles, lo que refuerza la hipótesis de una estructura que articulaba lo local con lo estatal, combinando control territorial, operación administrativa y proyección electoral.

Hoy, con el exgobernador presuntamente fuera del país y prófugo de las autoridades mexicanas y de la Policía Internacional, con su exsecretario de Finanzas detenido y con operadores como Alvarado Serrato enfrentando procesos penales, el panorama comienza a reconfigurarse. Lo que durante años fue presentado como una serie de denuncias periodísticas encuentra ahora eco en acciones judiciales que alcanzan distintos niveles de la antigua administración.

El caso de Arantepacua, las dudas persistentes en torno a la muerte de Homero Gómez y la caída de figuras clave del gobierno estatal ya no pueden entenderse como episodios aislados. En conjunto, delinean un esquema donde el poder se ejercía tanto desde la estructura formal como desde mecanismos paralelos.

La detención de Jorge Alvarado Serrato no es el final de esa historia. Es, en todo caso, el inicio de su reconstrucción.