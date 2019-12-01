Ataque con arma de fuego contra la CFE en Uruapan deja daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:25:26

Uruapan, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Sujetos desconocidos realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de las instalaciones de la CFE en el Centro de la ciudad de Uruapan, tras los hechos sólo dejaron daños materiales.

Al respecto se informó, con base en las declaraciones de el cuerdos de seguridad, que se encontraba en la caseta de vigilancia de la CFE ubicada en la calle Cupatitzio, esta noche de lunes.

En un momento determinado dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron disparos de arma de fuego contra las instalaciones para después huir.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Ejército Mexicano quienes al arribar confirmaron daños en las ventanas de la caseta y un vehículo que estaba estacionado en el sitio.

Estos hechos son investigados por las autoridades correspondientes.