FGE Michoacán confirma muerte de perito tras emboscada en Aquila y despliega operativo conjunto para dar con responsables

Aquila, Mich., a 13 de abril de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el fallecimiento de un perito de la institución y reportó a un agente de la Policía de Investigación (PDI) lesionado, tras la agresión armada registrada este lunes en el municipio de Aquila, en la región Costa-Sierra del estado.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió en el crucero que conduce a la localidad de Huizontla, donde personal de la FGE fue blanco de una agresión directa mientras regresaba a sus labores tras concluir su periodo de descanso. La institución precisó que los elementos se encontraban desarmados al momento del atentado.

Como resultado del ataque, un perito perdió la vida en el sitio, mientras que un agente de la PDI resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Un tercer elemento logró salir ileso.

Tras los hechos, la Fiscalía activó de inmediato un operativo de búsqueda en coordinación con fuerzas federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

La institución calificó la agresión como un acto “cobarde” y reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier ataque en contra de su personal. Asimismo, informó que ya se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Este hecho se suma al contexto de violencia que persiste en la zona limítrofe entre la Costa y la Sierra de Michoacán, donde en las últimas horas se reportó una emboscada contra elementos ministeriales en tránsito, atribuida a civiles armados que operan en la región.

La FGE subrayó que se emplearán todos los recursos legales y operativos disponibles para garantizar que este crimen no quede impune y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.