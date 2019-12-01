Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por el delito de peculado

Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que un juez de control determinó iniciar proceso penal contra Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, el exfuncionario también es señalado como probable líder de un grupo delictivo, en un caso que involucra el delito de peculado en perjuicio del erario.

Según el comunicado oficial, la orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 7 de abril de 2026. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba que, a consideración del juez, resultaron suficientes para establecer la posible participación del imputado en los hechos que se le atribuyen.

Tras valorar los argumentos de ambas partes, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por el delito de peculado, contemplado en el artículo 243 del Código Penal. Este ilícito puede ser castigado con penas que van de 2 a 14 años de prisión, además de sanciones económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso.

Como parte de las medidas cautelares, se ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 12 de agosto de 2026.