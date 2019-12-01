Emboscan a autoridades en retén del crimen en carretera Aquila - Coalcomán: muere perito de la Fiscalía de Michoacán y dos ministeriales resultan heridos

Emboscan a autoridades en retén del crimen en carretera Aquila - Coalcomán: muere perito de la Fiscalía de Michoacán y dos ministeriales resultan heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 23:59:45
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Aquila, Mich., a 13 de abril de 2026.— La violencia en la región Costa-Sierra volvió a golpear a las instituciones de seguridad y justicia. Un perito psicólogo adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán perdió la vida y dos policías ministeriales resultaron heridos, luego de ser emboscados por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes habrían instalado un retén falso sobre la carretera Aquila – Coalcomán.

De acuerdo con reportes preliminares, la noche del lunes los agentes —asignados a la representación de Coalcomán— se desplazaban uniformados a bordo de un vehículo particular, de regreso a su base tras haber concluido sus días de descanso. Fue en el tramo comprendido entre La Estanzuela y el crucero a Huitzontla donde se registró el ataque directo.

En ese punto, sujetos armados presuntamente ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrieron fuego contra la unidad oficial, logrando herir a los tres ocupantes. A pesar de la agresión, los agentes consiguieron continuar su trayecto hasta la cabecera municipal de Aquila, donde solicitaron auxilio y fueron atendidos por elementos de la Guardia Civil.

Sin embargo, durante el traslado de emergencia hacia el municipio de Coahuayana para recibir atención médica especializada, el perito psicólogo falleció a la altura de la Barranca de Chila, derivado de la gravedad de las lesiones. En tanto, los otros dos elementos lesionados fueron ingresados a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, en un contexto marcado por la presencia de grupos del crimen organizado que operan en esta franja territorial, donde el uso de retenes apócrifos se ha convertido en una táctica recurrente para interceptar a autoridades y civiles.

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