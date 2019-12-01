Localizan a mujer sin vida dentro de su domicilio; investigan posible feminicidio en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 09:47:38

Guadalajara, Jalisco, a 15 de septiembre 2025.- Luego de la localización de una mujer sin vida y con marcas de violencia dentro de un domicilio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, las autoridades anunciaron que investigan el crimen bajo el protocolo de feminicidio.

El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una casa ubicada en los cruces de las calles Calatayud y Oviedo en la colonia Santa Elena de la Cruz.

A su llegada, los oficiales de la Policía Municipal encuentran a la mujer inmóvil, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la persona.

"Al arribar la unidad primer respondiente, ve el pórtico abierto de dicho domicilio se alcanza a apreciar una femenina que se encuentra el interior la cual a simple vista, se le localizan manchas hemáticas, se pide Servicios Médicos los cuales confirman que la mujer ya no tiene signos vitales, y de 4 a 6 horas de evolución cadavérica, las lesiones que le quitan la vida son por arma punzocortante", detalló un elemento de la Policía de Guadalajara.

Según información oficial, la víctima presentaba entre cuatro y seis heridas por arma blanca, entre el cuello y el tórax.