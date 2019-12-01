Localizan a menor sustraída tras doble homicidio en Cuautitlán

Localizan a menor sustraída tras doble homicidio en Cuautitlán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:20:30
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 14 de enero 2026.- La pequeña Erika Camila Anaya Medrano fue localizada con vida durante la madrugada del 14 de enero luego de ser presuntamente sustraída por su padre, quien habría ultimado a la madre la menor y a su abuela, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) rescataron a la niña de 3 años de edad, que se encontraba en un predio de Tultepec, Morelos y ahora está resguardada por las autoridades.

Por otra parte, en un comunicado, la fiscalía indicó que aun continúa la búsqueda de Antonio “N”, principal sospechoso de los asesinatos de Cindy, de 25 años de edad, quien era su pareja sentimental, así como de Teresita de Jesús, de 52 años de edad.

La tarde del 13 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida de ambas mujeres dentro de un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en el municipio de Cuautitlán, lugar de donde fue sustraída la niña Erika Camila.

Noventa Grados
