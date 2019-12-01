Niegan procedimiento abreviado a periodista Alejandro "N", acusado de violar a una menor en Morelia; irá a juicio y podría enfrentar más de 50 años de cárcel

Morelia, Michoacán, 14 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó a la juez del caso del periodista Alejandro “N”, acusado de los delitos de violación y abusos deshonestos en contra de una menor de edad, que no es de su interés que se lleve un procedimiento abreviado en contra del comunicador, por lo que irá a juicio.

En un documento al que tuvo acceso Noventa Grados, se pidió notificar a las partes correspondientes la decisión del Ministerio Público, para que se fije una nueva fecha de Audiencia Intermedia y se pueda continuar el proceso penal, iniciado por la víctima de iniciales VHP en contra de Alejandro “N”.

La defensa del acusado había promovido un recurso con el cual buscaba llevar su proceso en libertad, mismo que fue desechado por la autoridad correspondiente.

Hasta el momento, la fecha de la Audiencia Intermedia se fijó para el próximo 11 de febrero en el Centro de Justicia Penal de Charo, aunque se busca que la misma sea con más prontitud, a la espera de lo que decida la autoridad competente.

Cabe destacar que el periodista Alejandro "N" puede enfrentar una pena de más de 50 años de prisión si es declarado culpable de los delitos que se le acusan.