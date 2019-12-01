Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados

Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:31:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zinapécuaro, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Una vez que se concluyeron las actuaciones concernientes al choque múltiple registrado en la autopista México-Guadalajara, se dio a conocer la muerte de una persona además de que nueve elementos de la Marina resultaron heridos.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de miércoles, a la altura del kilómetro 183 de la referida carretera, se registró un choque entre dos tráileres y varios vehículos entre los que se encontraban dos camionetas de la Marina.

Finalmente se informó que nueve elementos de la Semar resultaron heridos, además de la muerte de un civil.

Hechos anteriores que tas son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan atropellamiento de una mujer que murió en Los Reyes, Michoacán; un adolescente, el responsable
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia
Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados
Más información de la categoria
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Asalto interrumpe picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla; queda grabado en video
México, entre los 10 países más felices del mundo: World Hapiness Report 2025
Comentarios