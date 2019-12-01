Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:31:46

Zinapécuaro, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Una vez que se concluyeron las actuaciones concernientes al choque múltiple registrado en la autopista México-Guadalajara, se dio a conocer la muerte de una persona además de que nueve elementos de la Marina resultaron heridos.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de miércoles, a la altura del kilómetro 183 de la referida carretera, se registró un choque entre dos tráileres y varios vehículos entre los que se encontraban dos camionetas de la Marina.

Finalmente se informó que nueve elementos de la Semar resultaron heridos, además de la muerte de un civil.

Hechos anteriores que tas son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.