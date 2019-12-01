México, entre los 10 países más felices del mundo: World Hapiness Report 2025

Ciudad de México, 14 de enero del 2026.- México se encuentra entre los 10 países más felices del mundo, al ubicarse en la décima posición del ranking World Happiness Report 2025, un estudio internacional que evalúa el bienestar subjetivo de la población en más de 140 países.

Dicho informe es elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, en colaboración con la Universidad de Oxford y el Gallup World Poll, y posiciona a México y Costa Rica como los únicos países de América Latina dentro del top 20.

Según el estudio, uno de los principales factores que influye en el nivel de bienestar en México es la estructura social y familiar, ya que la mayoría de los hogares cuenta con entre tres y cinco integrantes, algo que ayuda al apoyo y estabilidad emocional.

El país más feliz del mundo es Finlandia seguido de Dinamarca e Islandia, mientras que los países más infelices en su mayoría son africanos.

