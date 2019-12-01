Alertan por fraudes de “montadeudas” durante la cuesta de enero; no caigas en préstamos fáciles sin requisitos

Ciudad de México, 14 de enero del 2026.- Ante el aumento de la presión económica que suele presentarse en enero, autoridades federales alertaron sobre el crecimiento de fraudes conocidos como “montadeudas”, una modalidad que opera principalmente a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales que ofrecen préstamos rápidos y sin requisitos.

Este tipo de esquemas se promociona en redes sociales, buscadores, mensajes de texto, correos electrónicos y apps de mensajería, donde prometen dinero inmediato sin consultar el buró de crédito ni solicitar documentación formal. Sin embargo, una vez que la persona descarga la aplicación, se le piden permisos excesivos para acceder a contactos, fotografías, archivos o ubicación del teléfono.

De acuerdo con la información difundida, los estafadores suelen depositar montos pequeños o incluso no solicitados, para después imponer intereses desproporcionados y exigir pagos en plazos muy cortos. Cuando la víctima no cumple, comienzan las amenazas, el acoso y la extorsión, que pueden incluir la difusión de datos personales o intimidación a familiares y contactos.

Para reducir riesgos, se recomienda verificar que cualquier institución financiera esté registrada ante la Condusef, desconfiar de ofertas que prometan préstamos “garantizados” sin requisitos, y evitar instalar aplicaciones que soliciten acceso innecesario a información personal. También se aconseja no aceptar depósitos no solicitados, no compartir documentos oficiales ni datos bancarios y leer con cuidado los términos y condiciones de los servicios financieros digitales.

En caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, la recomendación es no realizar pagos y denunciar de inmediato ante la Policía Cibernética de cada entidad. Las autoridades insisten en que la prevención y la denuncia son clave para frenar este tipo de fraudes que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las personas.