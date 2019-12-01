Alertan por fraudes de “montadeudas” durante la cuesta de enero; no caigas en préstamos fáciles sin requisitos

Alertan por fraudes de “montadeudas” durante la cuesta de enero; no caigas en préstamos fáciles sin requisitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:21:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 14 de enero del 2026.- Ante el aumento de la presión económica que suele presentarse en enero, autoridades federales alertaron sobre el crecimiento de fraudes conocidos como “montadeudas”, una modalidad que opera principalmente a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales que ofrecen préstamos rápidos y sin requisitos.

Este tipo de esquemas se promociona en redes sociales, buscadores, mensajes de texto, correos electrónicos y apps de mensajería, donde prometen dinero inmediato sin consultar el buró de crédito ni solicitar documentación formal. Sin embargo, una vez que la persona descarga la aplicación, se le piden permisos excesivos para acceder a contactos, fotografías, archivos o ubicación del teléfono.

De acuerdo con la información difundida, los estafadores suelen depositar montos pequeños o incluso no solicitados, para después imponer intereses desproporcionados y exigir pagos en plazos muy cortos. Cuando la víctima no cumple, comienzan las amenazas, el acoso y la extorsión, que pueden incluir la difusión de datos personales o intimidación a familiares y contactos.

Para reducir riesgos, se recomienda verificar que cualquier institución financiera esté registrada ante la Condusef, desconfiar de ofertas que prometan préstamos “garantizados” sin requisitos, y evitar instalar aplicaciones que soliciten acceso innecesario a información personal. También se aconseja no aceptar depósitos no solicitados, no compartir documentos oficiales ni datos bancarios y leer con cuidado los términos y condiciones de los servicios financieros digitales.

En caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, la recomendación es no realizar pagos y denunciar de inmediato ante la Policía Cibernética de cada entidad. Las autoridades insisten en que la prevención y la denuncia son clave para frenar este tipo de fraudes que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las personas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan atropellamiento de una mujer que murió en Los Reyes, Michoacán; un adolescente, el responsable
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia
Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados
Más información de la categoria
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Asalto interrumpe picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla; queda grabado en video
México, entre los 10 países más felices del mundo: World Hapiness Report 2025
Comentarios