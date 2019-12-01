Localizan a joven desaparecida en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 10:47:20

Zitácuaro, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalia localizaron a una adolescente de 15 años reportada como desaparecida desde el 16 de septiembre en Zitácuaro, tras establecer que se ausentó de manera voluntaria y se encontraba en buen estado de salud.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que inició actos de investigación y acciones de búsqueda, incluyendo la difusión de la cédula de Alerta Amber y la verificación de información en distintos puntos de la región.

De acuerdo con la FGE, se determinó que la adolescente se había ausentado voluntariamente para permanecer en el domicilio de una conocida y que durante ese periodo no fue víctima de algún delito.

La adolescente y su madre acudieron ante el Ministerio Público, donde se realizaron las actuaciones para acreditar su identidad y confirmar su estado de salud.

Con las diligencias desahogadas, la Fiscalía procedió a la desactivación del protocolo de Alerta Amber y dio por concluida la investigación.