Sheinbaum rendirá su segundo informe en el Zócalo de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 07:16:38

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2026.- La Plaza de la Constitución se convierte este día en escenario del cierre del Segundo Informe de Gobierno de la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, quien asume la tribuna a las once de la mañana.

La ceremonia central se desarrolla en el corazón del Centro Histórico, donde se prevé la llegada de miles de ciudadanos y la presencia de autoridades civiles. El acto forma parte del ejercicio de rendición de cuentas previsto por la Constitución y marca el segundo año de la administración nacional.

Desde las primeras horas se registra presencia de cuerpos de seguridad en los alrededores del Zócalo y en las calles aledañas. La concentración de asistentes genera modificaciones en la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad y en diversas vialidades del Centro Histórico.

Las restricciones se extienden sobre el perímetro inmediato a la Plaza de la Constitución y alcanzan puntos estratégicos de la zona. El dispositivo operativo permanece activo durante la jornada, con desvíos temporales que afectan el tránsito en la demarcación.

El discurso final del informe se lleva a cabo en el marco de las conmemoraciones oficiales que se realizan en la capital del país.