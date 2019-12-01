Accidente vehicular en La Piedad, Michoacán deja un fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 09:38:34

La Piedad, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Una persona perdió la vida luego de que el vehículo en que viajaba, terminara debajo de un tráiler que estaba estacionado sobre la carretera La Piedad-Numarán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en las inmediaciones de la gasolinera de Lomas de las Villas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudirían elementos de tránsito así como personal de Protección Civil, quienes al arribar encontraron prensado debajo de la parte trasera de un tráiler, una camioneta Toyota, y dentro de esta el cuerpo sin vida de una persona.

Acto seguido, mediante el uso de equipo hidráulico, se logró sacar el cuerpo del individuo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.