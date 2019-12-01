Comando tirotea dos viviendas en Huandacareo, Michoacán; no hubo heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 22:36:29

Huandacareo, Mich., a 26 de septiembre de 2026.- Dos viviendas de la tenencia de Capacho fueron blanco de múltiples disparos por sujetos armados la noche de este sábado; pese a los hechos, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 20:40 horas se recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la plaza de la comunidad, por lo que elementos de seguridad se movilizaron al sitio.

Los primeros testimonios recabados por los agentes señalan que una camioneta cerrada de color azul llegó a la calle Ignacio Zaragoza, donde sus ocupantes habrían realizado múltiples disparos contra dos inmuebles.

Posteriormente, según el reporte policial, los individuos ingresaron a las viviendas y causaron destrozos y movieron diversos objetos. También habrían intimidado a los habitantes mientras preguntaban por una persona que aparentemente no se encontraba en ninguno de los domicilios.

Tras no localizarla, los agresores abordaron nuevamente el vehículo y escaparon con rumbo desconocido.

Durante la inspección inicial, los uniformados localizaron sobre la vía pública cinco casquillos percutidos: tres que aparentemente corresponderían a un arma corta y dos a un arma larga. Asimismo, fueron observadas perforaciones producidas por proyectiles en las fachadas de las viviendas.

Las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada durante el ataque.

Elementos de la Guardia Civil procedieron a acordonar y resguardar la zona para preservar los indicios, conforme al protocolo de primer respondiente.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán fue notificada de lo ocurrido para que personal especializado realizara las diligencias correspondientes y comenzara las investigaciones para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el momento del reporte, el área permanecía bajo resguardo policial en espera de la intervención de las autoridades ministeriales.