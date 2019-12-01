Localizan a campesino asesinado en parcela platanera de Coahuayana, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 00:06:38

Coahuayana, Mich., a 27 de enero de 2026.–

El cuerpo sin vida de un campesino fue localizado la mañana del martes en una parcela de plátanos ubicada en la localidad de Ticuiz, en el municipio de Coahuayana, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió cuando otros trabajadores del campo transitaban por el plantío y observaron a un hombre tirado entre los cultivos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al arribar al sitio, agentes de seguridad confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales y que tenía múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, aparentemente provocadas por un arma blanca.

Minutos después, personal de la Fiscalía de Michoacán se hizo cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y abrir una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Las autoridades confirmaron que el ataque fue cometido con un objeto punzocortante.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, tenía entre 30 y 40 años de edad. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en espera de ser reclamado por sus familiares.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.