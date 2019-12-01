Localizan 7 cadáveres en los límites de SLP con Zacatecas; hay cuatro agentes detenidos

Localizan 7 cadáveres en los límites de SLP con Zacatecas; hay cuatro agentes detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 07:59:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zacatecas, Zacatecas, a 24 de noviembre 2025.- Autoridades del estado de Zacatecas informaron sobre la localización de siete cadáveres en los límites con San Luis Potosí.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó durante la noche del 23 de noviembre, cuando unidades de seguridad realizaban patrullajes en la región.

Lo anterior fue explicado por el secretario de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien también detalló que por este hecho fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la Guardia Civil de SLP.

“Hace unos momentos, la Secretaría de Seguridad Pública me informó que, al realizar actividades propias del operativo permanente ‘Vigilante Nocturno’, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas”, destacó el funcionario zacatecano en su cuenta de Facebook.

“A unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí”, agregó el secretario Reyes Murgüerza.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Comentarios