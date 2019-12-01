Lo privan de la vida en su domicilio en Morelia; ocurrió en la colonia Felicitas del Río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 12:27:59
Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- En el interior de un domicilio de la colonia Felicitas del Río, fue hallado el cuerpo de un hombre que fue ultimado a balazos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en un domicilio de la referida colonia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

