Lo interceptaron a bordo de su camioneta y fue ultimado a tiros en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:41:17
Santa Catarina, Nuevo León, 19 de enero del 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de una camioneta en la colonia Las Sombrillas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, luego de que al menos dos sujetos armados le dispararan y huyeran del lugar.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Cañón Santa Cruz y Cañón de San Blas, donde la víctima se hallaba dentro de una camioneta GMC blanca.

Tras la agresión, familiares lo trasladaron por sus propios medios a la clínica María Luisa, ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en la colonia Residencial Cuauhtémoc, pero al arribar el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó tendido a las afueras del nosocomio, mientras que elementos de la Policía de Santa Catarina, la Policía Metropolitana de Investigación y agentes ministeriales acordonaron la zona e iniciaron las indagatorias para dar con los responsables.

