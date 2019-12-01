Chilpancingo, Guerrero, a 19 de noviembre de 2026.- A 12 años de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, que marcaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el ataque contra el equipo de futbol Los Avispones, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez recibió una condena de 60 años de prisión por su responsabilidad en las agresiones registradas en septiembre de 2014.

La sentencia fue dictada por un juez federal el pasado 10 de noviembre y contempla el delito de homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas, derivado del ataque armado contra el autobús en el que viajaban integrantes de Los Avispones, quienes regresaban a Chilpancingo tras disputar un partido.

En la misma resolución fueron condenadas otras 25 personas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Iguala al momento de los hechos. El fallo también está relacionado con homicidios cometidos durante aquella jornada de violencia.

El ataque contra el equipo de futbol dejó como víctimas mortales al jugador David Josué García Evangelista, de 15 años, y al conductor del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz. La agresión ocurrió durante la misma noche en que fueron atacados los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

La defensa de Abarca ya interpuso un recurso de apelación contra la sentencia, al argumentar que el mando de la Policía Municipal había sido transferido al Gobierno de Guerrero desde mayo de 2014. La resolución deberá ser revisada por un tribunal, por lo que la condena aún no queda firme.

El exalcalde de Iguala también cuenta con una sentencia de 92 años de prisión por el secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona; sin embargo, ese fallo también se encuentra pendiente de revisión judicial.