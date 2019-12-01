Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:25:27

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer accidentalmente de la azotea de una vivienda en la colonia El Porvenir, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda de la calle Gladiola de la referida colonia, una persona había sufrido un accidente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un hombre, el cual a decir de testigos, cayó de la

azotea.

Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio fe de los hechos.