Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Para garantizar la seguridad de las familias que asistirán al Desfile Cívico Deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa sobre las medidas preventivas y restricciones de acceso que se implementarán durante esta celebración.

Como parte del dispositivo de seguridad, se instalarán 20 arcos detectores de metales, distribuidos estratégicamente en las zonas norte y sur del Centro Histórico de Morelia, donde se establecerán filtros de acceso para prevenir incidentes y preservar el orden.

Con la finalidad de proteger la integridad de las y los asistentes, no se permitirá el acceso con los siguientes objetos:

•⁠ ⁠Armas de cualquier tipo y objetos punzocortantes.

•⁠ ⁠Bebidas alcohólicas y alimentos.

•⁠ ⁠Drogas, encendedores, bengalas y artículos pirotécnicos.

•⁠ ⁠Mochilas, cinturones y paraguas.

•⁠ ⁠Banderas, globos y propaganda política.

•⁠ ⁠Palos para selfies, silbatos, punteros láser y lámparas.

•⁠ ⁠Sillas plegables, bancos, balones y pelotas.

•⁠ ⁠Envases de plástico y vidrio.

De igual manera, estará prohibido fumar y utilizar drones durante el evento. Como parte del dispositivo, se contará con la presencia de agentes de la Guardia Civil para realizar labores de prevención, vigilancia y proximidad social, así como con ambulancias, vehículos contra incendios y puestos de auxilio de Protección Civil para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La SSP recomienda a la población llegar con anticipación, utilizar ropa cómoda, identificar las salidas de emergencia y módulos de apoyo, así como atender las indicaciones del personal operativo. Además se les recuerda que ante cualquier emergencia pueden comunicarse a la línea 911.