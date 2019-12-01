Lluvias e inundaciones en Tototlán, Jalisco afectan más de 450 casas

Lluvias e inundaciones en Tototlán, Jalisco afectan más de 450 casas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:28:24
Tototlán, Jalisco, a 30 de septiembre 2025.- Más de 450 viviendas en el municipio de Tototlán, Jalisco, resultaron afectadas debido al desbordamiento del río El Tajo provocado por las lluvias registradas en los último días, informó el gobernador Pablo Lemus.

A través de redes sociales, el mandatario estatal detalló que, además, de las casas anegadas, se atiende a 53 personas en un albergue temporal.

Por su parte, Protección Civil de Jalisco indicó que para atender esta emergencia por las lluvias en Tototlán fueron desplegados más de 55 oficiales y 20 vehículos de dependencias municipales, Cruz Roja Mexicana, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Bomberos de Jalisco.

Por otra parte, en la zona norte de la ciudad de Zapopan se registró una tormenta que provocó inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica.

“Nuestros oficiales se encuentran brindando apoyo a Protección Civil y Bomberos de Zapopan en la atención de las inundaciones registradas en la zona de La Martinica”, apuntó la dependencia estatal en Facebook.

