Llueven balas sobre turistas en Tulum: Ataques en cenote y festival de música dejan dos muertos y dos heridos; una de las víctimas era de Argentina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 11:44:38

Tulum, Q. Roo, a 11 de enero de 2026.— Una ola de violencia armada interrumpió la relativa tranquilidad del destino turístico en el Caribe mexicano el viernes 9 de enero, cuando dos tiroteos en espacios frecuentados por visitantes y trabajadores dejaron al menos dos personas sin vida y varios heridos, generando preocupación entre autoridades, turistas y residentes.

Cenote Vésica: un turista argentino pierde la vida

La tarde del 9 de enero, un ataque con arma de fuego en el interior del cenote Vésica, ubicado sobre la carretera federal hacia Felipe Carrillo Puerto, dejó un saldo fatal. El turista argentino Jonathan Emmanuel Minucci, de 37 años, fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen tras recibir múltiples impactos de bala en el cuello, rostro, brazos y tórax, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Testigos relataron que al menos ocho detonaciones de arma calibre 9 milímetros se escucharon dentro del cenote, donde bañistas y trabajadores se encontraban en pleno funcionamiento del sitio, lo que provocó pánico y una rápida evacuación del lugar.

Además de Minucci, dos personas más resultaron lesionadas en el ataque: Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México, quienes fueron atendidos y permanecen bajo observación médica.

El consulado argentino en México fue notificado sobre la muerte de Minucci para apoyar en los trámites de repatriación y asistencia a la familia.

Festival Tehmplo: pánico y otro asesinato

Horas antes de la tragedia en el cenote, durante la madrugada del mismo viernes 9 de enero, otro ataque armado se registró en un festival de música electrónica conocido como Tehmplo, en la zona costera de Tulum.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas, cuando sujetos no identificados abrieron fuego en las inmediaciones del evento, provocando la muerte de una persona y pánico entre los asistentes, que huyeron para resguardarse.

Aunque inicialmente se habló de una posible relación con disputas criminales o narcomenudeo, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni han reportado detenciones hasta ahora, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad en eventos masivos en la región.

Los dos hechos, ocurridos en menos de 12 horas y en espacios frecuentados por visitantes —un festival y un cenote—, han elevado las preocupaciones sobre la seguridad pública en uno de los destinos más visitados del Caribe mexicano.