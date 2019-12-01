Llaman a proporcionar información para esclarecer asesinato de cinco personas en un pelea de gallos clandestina en Querétaro

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, en seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por los hechos registrados en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, se mantienen en curso diversos actos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos.

Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito continúa con el análisis integral de los indicios recabados, así como con la integración de datos de prueba que permitan fortalecer las líneas de investigación en desarrollo.

Las diligencias se realizan de manera permanente y coordinada, agotando todas las líneas de investigación, con el objetivo de establecer las circunstancias de los hechos y la probable participación de personas involucradas.

Como parte de las acciones en curso, esta Fiscalía solicitó las autorizaciones judiciales correspondientes para la ejecución de cateos y otras diligencias que permitan avanzar en la investigación.

Es importante destacar que, derivado de la Sinergia con el sector salud, se tiene conocimiento de que 11 de las personas lesionadas se encuentran estables y bajo atención médica en distintos hospitales; asimismo, dos personas más solicitaron su alta voluntaria.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado hace un llamado a las personas que resultaron lesionadas durante estos hechos, o a quienes cuenten con información relevante, a que acudan a presentar su denuncia o aporten datos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, reiterando que ya existe una carpeta de investigación iniciada por estos hechos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar con las indagatorias hasta el total esclarecimiento de los hechos, garantizando que quienes resulten responsables sean llevados ante la autoridad judicial.

Se mantendrá informada a la ciudadanía conforme al avance de las investigaciones, en apego al debido proceso.