Automovilista embiste a agente de Tránsito y huye en Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 17:43:44

Monterrey, Nuevo León, 16 de abril del 2026.- Un agente de Tránsito resultó lesionado luego de ser impactado por un automovilista que se dio a la fuga tras el accidente, ocurrido en una de las principales vialidades de Monterrey, Nuevo León.

El hecho se registró la tarde del miércoles 15 de abril sobre la lateral de la avenida Gonzalitos, donde el oficial realizaba labores de vigilancia a bordo de su motocicleta.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, el agente circulaba por su carril cuando un vehículo intentó incorporarse sin precaución, invadiendo su espacio y provocando el impacto.

Tras el golpe, el oficial salió proyectado varios metros y cayó sobre el pavimento, mientras su motocicleta fue arrastrada hacia otro carril, lo que generó riesgo para otros conductores.

Personas que se encontraban en la zona se detuvieron para auxiliarlo y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos atendieron al agente en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde se reporta estable y en recuperación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del conductor responsable.