Cae implicado en ataque armado donde un hombre murió frente a su hija en el EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:35:17

Atizapán, Estado de México, 16 de abril del 2026.- Un hombre identificado como Horacio “N” fue detenido por su presunta participación en un ataque armado ocurrido en diciembre pasado, donde un hombre perdió la vida frente a su hija en la colonia Las Flores en el municipio de Atizapán en el Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró en la calle Gardenias, cuando la víctima se encontraba a bordo de un vehículo junto con su familia. En ese momento, dos sujetos armados abrieron fuego en su contra.

El hombre, quien presuntamente acudía a resolver un conflicto familiar, resultó gravemente herido y falleció posteriormente en un hospital. La menor que lo acompañaba sobrevivió al ataque.

Tras varios meses de búsqueda, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron ubicar y detener a uno de los presuntos responsables.

Horacio “N” fue ingresado al penal de Tlalnepantla, donde permanecerá mientras se define su situación legal.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para localizar al segundo implicado en el ataque.