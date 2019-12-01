Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora

Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 15:42:48
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Navojoa, Sonora, 16 de marzo del 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano cuando transportaban un cargamento de droga en las inmediaciones de la comunidad de Fundición, como parte de un operativo de vigilancia en la zona.

La detención ocurrió durante una inspección en un puesto de control, donde un binomio canino detectó la posible presencia de narcóticos en dos vehículos. Tras una revisión, los militares localizaron compartimentos ocultos adaptados para evitar su detección.

En el interior de las unidades fueron asegurados 129.2 kilogramos de metanfetamina y un kilogramo de cocaína.

Los detenidos, identificados como Johan “N” y Miguel Ángel “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Obregón, junto con la droga asegurada.

Las autoridades señalaron que este decomiso representa una afectación a las operaciones de traslado de estupefacientes en la región, donde se mantienen acciones de vigilancia para inhibir este tipo de actividades.

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