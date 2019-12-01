Morelia: Normalistas se manifiestan en la SEE; cierran circulación en Siervo de la Nación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:11:09

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Un grupo de normalistas arribó a las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), ubicadas sobre la avenida Siervo de la Nación, donde actualmente llevan a cabo una manifestación.

Los manifestantes llegaron a bordo de cuatro autobuses y se concentraron en el lugar, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Derivado de la movilización, la circulación se encuentra cerrada en un tramo de dicha vialidad, a la altura del Libramiento Sur, provocando congestionamiento vehicular.

Ante esta situación, autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por el área.