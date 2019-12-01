Morelia: Normalistas se manifiestan en la SEE; cierran circulación en Siervo de la Nación

Morelia: Normalistas se manifiestan en la SEE; cierran circulación en Siervo de la Nación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:11:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Un grupo de normalistas arribó a las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), ubicadas sobre la avenida Siervo de la Nación, donde actualmente llevan a cabo una manifestación.

Los manifestantes llegaron a bordo de cuatro autobuses y se concentraron en el lugar, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Derivado de la movilización, la circulación se encuentra cerrada en un tramo de dicha vialidad, a la altura del Libramiento Sur, provocando congestionamiento vehicular.

Ante esta situación, autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por el área.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo
Cae implicado en ataque armado donde un hombre murió frente a su hija en el EdoMex
Llaman a proporcionar información para esclarecer asesinato de cinco personas en un pelea de gallos clandestina en Querétaro
Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora
Más información de la categoria
Cae implicado en ataque armado donde un hombre murió frente a su hija en el EdoMex
Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora
Caen 5 presuntos miembros de grupo delincuencial dirigido por hijos de Joaquín Guzmán; decomisan arsenal
Caen cinco integrantes de célula criminal tras operativo coordinado en el sur de Sinaloa
Comentarios