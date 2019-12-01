Llaman a autocuidarse y prevenir fraudes en línea por el Día del Amor y la Amistad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:26:25

Ciudad de México, 13 de febrero del 2026.- En el marco del Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes y riesgos en línea durante esta celebración.

A través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia alertó que en estas fechas suelen incrementarse los intentos de estafa digital, como la suplantación de identidad de tiendas en línea, enlaces maliciosos y promociones falsas que aparentan grandes descuentos.

También advirtió sobre los riesgos de compartir fotografías o publicaciones que expongan datos sensibles, como ubicaciones en tiempo real, placas de vehículos, interiores de viviendas o identificaciones oficiales.

Recomendaciones para compras en línea

Adquirir productos únicamente en sitios oficiales o verificados, con certificados de seguridad y datos de contacto claros.

Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o precios fuera de lo común.

Evitar transacciones en redes Wi-Fi públicas; preferir redes privadas o datos móviles.

Activar notificaciones bancarias para detectar movimientos no reconocidos.

Publicaciones en redes sociales

Revisar que las imágenes no muestren información personal o detalles del hogar.

Desactivar la geolocalización automática en fotos y aplicaciones.

Ajustar la configuración de privacidad para compartir contenido solo con personas de confianza.

Evitar publicar en tiempo real desde el lugar donde se encuentra.

Hábitos permanentes de seguridad digital

Mantener actualizados sistemas operativos y aplicaciones.

Verificar el origen de mensajes antes de abrir enlaces o descargar archivos.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia, como “última oportunidad” o “ayuda urgente”.

Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.

Recordar que una vez compartido contenido en internet, se pierde control sobre su difusión.

Para orientación adicional, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial del gobierno federal.