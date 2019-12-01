Liberan a víctima de secuestro en el municipio de Hidalgo, Michoacán

Hidalgo, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa institucional realizado por el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, fue liberada una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Hidalgo.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 13 de enero, el agraviado salió de su domicilio ubicado en este municipio a bordo de su motocicleta; horas más tarde, su madre recibió una llamada telefónica un hombre le exigió una fuerte cantidad de dinero a cambio de respetar la vida y la libertad de su familiar, otorgando un plazo de dos días para realizar el pago.

Ante estos hechos, los familiares presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, por lo que de inmediato se iniciaron labores de inteligencia en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), para la localización de la víctima.

Derivado de estas acciones, en las inmediaciones de la comunidad de San Bartolo, municipio de Hidalgo, el personal especializado logró la liberación de la víctima, quien fue trasladada de manera inmediata para recibir atención médica y valoración integral.