Lesionan con arma de fuego a un joven, en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 11:56:38

Zamora, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- Un joven fue trasladado a un nosocomio en la ciudad de Zamora, Michoacán, luego de que fuera baleado por un solitario sujeto que se dio a la fuga, al momento se ignora el móvil de la agresión.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que la noche del lunes en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Camino a Linda.

Los policías se trasladaron a la colonia Linda Vista donde interceptaron un vehículo donde era trasladado el joven Bryan Antonio L., V., de 22 años de edad, vecino de la colonia en mención, el cual presentaba lesiones en el tórax y pie izquierdo.

Los oficiales le brindaron guardia policial y reportaron lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, más tarde arribó personal especializado quienes se entrevistaron con el afectado para iniciar la carpeta de investigación.

Cabe señalar que no se dio un lugar exacto donde ocurrieron los hechos, solo se manifestó que el agresor huyo pie tierra con rumbo desconocido.