Detienen en CDMX a exdirector de Pemex investigado por presunta violencia familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 20:29:13

Ciudad de México, a 7 de julio de 2026.- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido la tarde de este martes en la Ciudad de México, en el marco de la investigación iniciada tras las denuncias públicas por presunta violencia intrafamiliar presentadas por su esposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue capturado alrededor de las 17:30 horas por policías ministeriales en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común.

El caso cobró notoriedad el pasado 26 de junio, cuando María Felicia Jiménez difundió en redes sociales un video en el que, según denunció, se observa a Rodríguez Padilla agrediéndola dentro de una vivienda. En su mensaje, aseguró que decidió hacer pública la situación tras años de silencio por temor a perder su empleo, sus recursos económicos, su hogar y la custodia de sus hijos.

Asimismo, pidió protección para ella y sus hijos menores de edad, y responsabilizó al exdirector de Pemex de cualquier daño que pudieran sufrir, además de solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras la difusión del caso, la mandataria federal afirmó que no habría protección para el exfuncionario y exigió que se aplicara la ley. Indicó que, al tratarse de hechos ocurridos en Morelos, correspondería a la Fiscalía de ese estado determinar las responsabilidades penales.

El 28 de junio, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación de oficio y que trabajaba en coordinación con la Secretaría de las Mujeres para brindar medidas de protección a la denunciante.

Sin embargo, un día después la dependencia señaló que las diligencias permanecían en espera de que la víctima acudiera al Centro de Justicia para las Mujeres, con el fin de fortalecer la investigación mediante actuaciones ministeriales y periciales.